رئيس سوسيتيه جنرال:أوروبا أمام تحدي تكامل سوق رأس المال

(أنسامد) - يوليو 1 - روما - قال رئيس سوسيتيه جنرال ، لورنزو بيني سماغي ، إن أحد التحديات الرئيسية التي تواجه أوروبا بمجرد أن تتغلب على صدمة الوباء هو "مواصلة عملية تكامل أسواقها".



وفي حديثه إلى منتدى Advantage Green Forum في البندقية ، قال إن هذا ضروري من أجل "الحصول على سوق رأس مال تنافسي فيما يتعلق بالولايات المتحدة الأمريكية ، حيث تتمكن الشركات من العثور على رأس المال للمنافسة على المستوى العالمي.



وأضاف عبر رابط فيديو: "سوق رأس المال الأوروبي يختلف عن الولايات المتحدة".بعد هذه المرحلة سيكون لدينا الكثير من الديون ، بما في ذلك في القطاع الخاص ، والتي سيتعين علينا إعادة الرسملة" وتابع "يمكن للشركات أن تفعل ذلك من خلال سوق رأس المال ، لكن المشكلة هي أن أوروبا هي مجموع العديد من الأسواق الصغيرة التي لا تصنع مجتمعة سوقًا (كبيرة)، مؤكدا "نتفق جميعًا على تكامل أسواق رأس المال." (أنسامد).



