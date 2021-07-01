رئيس سوسيتيه جنرال:أوروبا أمام تحدي تكامل سوق رأس المال

(أنسامد) - يوليو 1 - روما - قال رئيس سوسيتيه جنرال ، لورنزو
بيني سماغي ، إن أحد التحديات الرئيسية التي تواجه أوروبا بمجرد أن
تتغلب على صدمة الوباء هو "مواصلة عملية تكامل أسواقها".
وفي حديثه إلى منتدى Advantage Green Forum في البندقية ، قال إن
هذا ضروري من أجل "الحصول على سوق رأس مال تنافسي فيما يتعلق
بالولايات المتحدة الأمريكية ، حيث تتمكن الشركات من العثور على
رأس المال للمنافسة على المستوى العالمي.
وأضاف عبر رابط فيديو: "سوق رأس المال الأوروبي يختلف عن الولايات
المتحدة".بعد هذه المرحلة سيكون لدينا الكثير من الديون ، بما في
ذلك في القطاع الخاص ، والتي سيتعين علينا إعادة الرسملة"
وتابع "يمكن للشركات أن تفعل ذلك من خلال سوق رأس المال ، لكن
المشكلة هي أن أوروبا هي مجموع العديد من الأسواق الصغيرة التي لا
تصنع مجتمعة سوقًا (كبيرة)، مؤكدا "نتفق جميعًا على تكامل أسواق
رأس المال." (أنسامد).