مشروع إيطالي تونسي للاستفادة من مياه البحر والصرف في الري

(أنسامد) - يونيو 28 - روما - يبدأ تقديم مشروع "أيف بروجيكت Eve Project" غدا، الثلاثاء، في مدينة نابل التونسية، بالتعاون مع إيطاليا، بهدف إعطاء قيمة للمياه غير التقليدية، سواء مياه البحر أو مياه الصرف الصحي، والاستفادة منها في الري.



المشروع الذي يتم تنفيذه على ضفتي البحر المتوسط، بين مدينة الكامو في صقلية، وولاية نابل التونسية، يهدف إلى اقتراح حلول تكنولوجية مبتكرة للاستفادة من المياه غير التقليدية، في مشروعات الري.



المشروع العابر للحدود، يسعى أيضا لتعزيز المعرفة الفنية للعديد من الجهات الفاعلة في القطاع الزراعي، حول فاعلية المياه غير التقليدية.



يتم تمويل "أيف بروجيكت" عبر الاتحاد الأوروبي كجزء من برنامج "إيني سي بي سي إيطاليا تونس 2014- 2020"، بمساعدة من معهد التعاون الجامعي، وبشراكة بين بلدية الكامو مع شركة إدارة القطب التكنولوجي في برج السدرية بتونس وثلاث شركاء آخرين.



المشروع يضع أيضا برنامجا لبناء قدرات الموظفين التقنيين والملاك الزراعيين بهدف تعزيز المعرفة المتعمقة بالحلول المقترحة للاستفادة من المياه.



وتبلغ موازنة المشروع 1،057 مليون دولار، يأتي 90% منها من الاتحاد الأوروبي، ومن المقرر أن استكمال المشروع في ديسمبر 2022.



(أنسامد).



