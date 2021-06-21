رئيسة المفوضية الأوروبية غدا في روما لمناقشة خطة الإنعاش

(أنسامد) - يونيو 21 - روما - تصل رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين روما غدا الثلاثاء 22 يونيو مع حكم المفوضية الأوروبية بشأن خطة الإنعاش الوطني والصمود في إيطاليا بعد COVID كجزء من جولة في العواصم الأوروبية لإعطاء الضوء الأخضر للخطط الوطنية، وفقا لمتحدث باسم المفوضية الأوروبية مشيرا أن من المتوقع أن تكون ممتازة.



ستنفق إيطاليا أكثر من 220 مليار يورو من أموال الاتحاد الأوروبي لجعل البلاد أكثر خضرة وحداثة مع تعافيها من أكبر ركود في زمن السلم.ولإصلاحات لخفض الروتين وتسريع نظام العدالة المتسارع ستمضي جنبا إلى جنب مع الخطة.



تحصل إيطاليا على أكبر جزء منفرد من صندوق الاتحاد الأوروبي للجيل القادم من صندوق الانتعاش الأوروبي والبالغ 750 مليار.



ستلتقي أورسولا فون دير لاين مع رئيس الوزراء ماريو دراغي يوم الثلاثاء في استوديوهات Cinecittà Cinema الشهيرة والمتنزه الترفيهي في روما. (أنسامد).



