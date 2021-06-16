إيطاليا: 5،6 مليون شخص تحت خط الفقر المدقع في عام 2020

(أنسامد) - يونيو 16 - روما - سجلت إيطاليا أعلى معدل لنسبة الفقر منذ عام 2005، إذ وصل عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع 5،6 مليون شخص حتى عام 2020، بحسب إحصاءات المعهد الوطني الإيطالي للإحصاءات "إيستات".



وأظهرت البيانات أن ما يقرب من 2 مليون أسرة في إيطاليا عاشت في فقر مدقع خلال عام الوباء، بنسبة تصل إلى 7،7% من العدد الإجمالي، مقابل 6،4% خلال عام 2019.



وأشار المعهد إلى أنه رغم التحسن الذي عاشه الإيطاليين عام 2019، إلا أن الفقر المدقع قد ارتفع في عام الوباء، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 2005.



وفيما يتعلق بالفقر النسبي، فقد وصل عدد الأسر التي تعيش هذا الوضع إلى 2،6 مليون شخص، أي 10،1% مقابل 11،4% في عام 2019. (أنسامد).



