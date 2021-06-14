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سفير المغرب: نموذج نظام بوردينوني سيتبع
اجتماع في بوردينوني لزيادة التعاون
    (أنسامد) - يونيو 14 - روما - ترأس سفير المغرب لدى إيطاليا يوسف بلا ، صباح اليوم الاجتماع الثنائي بين الوفد الذي ترأسه ونظام بوردينوني. هو تتألف من القطب التكنولوجي ألتو أدرياتيكو ، LEF 4.0 ، إنتربورتو سنترو إنجروسو ، كرو دي أفيانو وكونفيندوستريا ألتو أدرياتيكو.

    كان هناك تمثيل كبير للشركات بما في ذلك إلكترو ولوكس بروفيشيونال وسيمولي وسان جياكومو .

    وقال السفير خلال الإجتماع "نظام بوردينوني نموذج ، نحن هنا لنتعلم ونتعاون".

    أعرب بلا ، أول سفير مغربي يزور فريولي فينيتسيا جوليا - وفي أول مهمة له بعد الطوارئ - عن تقديره للأداء العالي للغاية من وجهة نظر اقتصادية واجتماعية وعلمية ، مضيفا أن "المؤشرات التي أظهرتها لي تعكس بشكل ملموس إدارة إقليمية جيدة والقدرة على الاستماع إلى الأعمال التجارية ". (أنسامد).

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