سفير المغرب: نموذج نظام بوردينوني سيتبع

(أنسامد) - يونيو 14 - روما - ترأس سفير المغرب لدى إيطاليا
يوسف بلا ، صباح اليوم الاجتماع الثنائي بين الوفد الذي ترأسه
ونظام بوردينوني. هو تتألف من القطب التكنولوجي ألتو أدرياتيكو ،
LEF 4.0 ، إنتربورتو سنترو إنجروسو ، كرو دي أفيانو وكونفيندوستريا
ألتو أدرياتيكو.
كان هناك تمثيل كبير للشركات بما في ذلك إلكترو ولوكس بروفيشيونال
وسيمولي وسان جياكومو .
وقال السفير خلال الإجتماع "نظام بوردينوني نموذج ، نحن هنا لنتعلم
ونتعاون".
أعرب بلا ، أول سفير مغربي يزور فريولي فينيتسيا جوليا - وفي أول
مهمة له بعد الطوارئ - عن تقديره للأداء العالي للغاية من وجهة نظر
اقتصادية واجتماعية وعلمية ، مضيفا أن "المؤشرات التي أظهرتها لي
تعكس بشكل ملموس إدارة إقليمية جيدة والقدرة على الاستماع إلى
الأعمال التجارية ". (أنسامد).