وكالة GSE :الطاقة المتجددة وفرت37٪ من طاقة إيطاليا في 2020

(أنسامد) - مايو 27 - روما - قالت وكالة GSE العامة المكلفة بترويج مصادر الطاقة المتجددة ، إن حوالي 37٪ من الطاقة التي استهلكتها إيطاليا في عام 2020 جاءت من مصادر متجددة.



وأضافت إن المصادر المتجددة أنتجت حوالي 116 تيراواط ساعة ، مع تركيب أنظمة جديدة تولد أكثر من 900 ميجاوات من سعة الطاقة الإضافية (مع حوالي 750 من الألواح الشمسية).



وأشارت GSE إن ارتفاع مستوى ضوء الشمس العام الماضي ساهم أيضا في زيادة إنتاج الطاقة الشمسية (أنسامد).



