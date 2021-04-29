11 شركة إيطالية تطور مشاريعها في «منطقة 2071»

(أنسامد) - أبريل 29 - روما - اطلع لويجي دي مايو وزير خارجية إيطاليا على مبادرات وبرامج مؤسسة دبي للمستقبل، واستعرض مشاريع الشركات الإيطالية الناشئة التي تستضيفها «منطقة 2071»، وذلك خلال زيارة رسمية للمؤسسة على رأس وفد ضم عدداً من المسؤولين الإيطاليين.



وكان في استقبال الوفد الإيطالي خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، وعبد العزيز الجزيري نائب الرئيس التنفيذي للمؤسسة، وعدد من رؤساء فرق العمل، حيث قام الوزير بجولة في «منطقة 2071» واستمع لشرح مفصل حول أبرز مبادرات ومشاريع المؤسسة بما في ذلك «مختبرات دبي للمستقبل» و«مختبر التشريعات» و«مسرعات دبي المستقبل».



وبحث الجانبان خلال الزيارة سبل تعزيز التعاون في دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال، وتبادل المعرفة والخبرات والممارسات الناجحة في دولة الإمارات وإيطاليا في مجالات ابتكار الحلول وتصميم المستقبل وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة في بناء منظومة الفرص المستقبلية وترسيخ الاقتصاد المستقبلي القائم على المعرفة، وتهيئة البيئة المحفزة لرواد الأعمال للتطور وابتكار قطاعات اقتصادية جديدة.



وتزامنت الزيارة مع ختام الدورة الثانية للبرنامج العالمي للشركات الناشئة، إحدى مبادرات وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية، التي تستضيفها مؤسسة دبي للمستقبل بالشراكة مع وكالة التجارة الإيطالية في «منطقة 2071» للمرة الأولى في دولة الإمارات والمنطقة.



وأشاد لويجي دي مايو بالجهود المميزة لمؤسسة دبي للمستقبل في دعم المبتكرين ورواد الأعمال، وتشجيع الشركات الناشئة على تطوير الأفكار المستقبلية وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة لتصميم مستقبل أفضل للجميع. (أنسامد).



