دي مايو : ستساعد الشركات الإيطالية في إعادة بناء مطار بنغازي

(أنسامد) - أبريل 28 - روما - صرح وزير الخارجية لويجي دي مايو قد تساعد الشركات الإيطالية في إعادة بناء مطار بنغازي .



في كلمة أمام مجلس النواب الأربعاء في تقرير عن اجتماعه الأخير مع وزير الخارجية الليبيـي، أضاف أن مشروع إيطاليا لمد طريق ساحلي سريع من الحدود مع تونس إلى مصر مع مصر سيبدأ في غضون أشهر قليلة.



(أنسامد).



