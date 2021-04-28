Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
استثمار
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

استثمار - مشاريع
دي مايو : ستساعد الشركات الإيطالية في إعادة بناء مطار بنغازي
وزير الخارجية: سيبدأ مشروع الطريق السريع في غضون بضعة أشهر
    (أنسامد) - أبريل 28 - روما - صرح وزير الخارجية لويجي دي مايو قد تساعد الشركات الإيطالية في إعادة بناء مطار بنغازي .

    في كلمة أمام مجلس النواب الأربعاء في تقرير عن اجتماعه الأخير مع وزير الخارجية الليبيـي، أضاف أن مشروع إيطاليا لمد طريق ساحلي سريع من الحدود مع تونس إلى مصر مع مصر سيبدأ في غضون أشهر قليلة.

    (أنسامد).

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    ميلانو تعود للحياة تدريجيا

    ألبوم الصور