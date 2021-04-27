ايطاليا: نحو 13 مليار يورو اعانات عائلية من 2019 الي 2021

(أنسامد) - أبريل 27 - روما - بلغ عدد العائلات التي حصلت على دخل أو معاش مواطنة لمدة شهر واحد على الأقل بين يناير ومارس 2021 هي 1،484،444 لحوالي 3.4 مليون شخص معني.



تؤكد دراسة للمعهد الوطني للدخل والمواطنة أن متوسط ;;المبلغ كان 553 يورو لكل أسرة.



المستفيدون من دخل المواطنة هم 1،343،624 أسرة لـ 3،238،931 معنيًا و 582 يورو.



حصلت 140820 أسرة على معاش المواطنة لمدة شهر واحد على الأقل لـ 159672 شخصًا مشتركًا ومتوسط ;;مبلغ 269 يورو.



بين أبريل 2019 ومارس 2021 ، تم إنفاق ما يقرب من 13 مليار يورو (12.94) على معاش الدخل والمواطنة. تم إنفاق أكثر من 633 مليون في مارس 2021. الشهر الذي تم فيه إنفاق أكبر مبلغ على الدعم هو يناير 2021 مع ما يقرب من 700 مليون يورو. (أنسامد).



