ايطاليا-صناعة: الشركات القوية دون سيولة معرضة للخطر

(أنسامد) - أبريل 19 - روما - اكد مركز دراسات الصناعة في دراسة له انه حتى الشركات القوية التي ليس لديها سيولة معرضة للخطر وطالب بضرورة الحفاظ على التدابير التعويضية حتى تنتهي الأزمة.



واكد المركز ان انهيار التدفق النقدي في العام الماضي "خلق مشكلة سيولة يمكن أن تصبح قابلة للحل دون اتخاذ تدابير مناسبة" و "يعرض للخطر بقاء حتى تلك الشركات التي كانت لديها ميزانيات وتوقعات قوية قبل الوباء" يشير مركز دراسة Confindustria في جلسة استماع بشأن Def أمام لجنتي الميزانية في مجلس النواب ومجلس الشيوخ ، مؤكداً أنه من ناحية "من المهم الحفاظ على الإجراءات" التي عوضت عن نقص التدفق النقدي "حتى الأزمة تبرز .. (أنسامد).



