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ايطاليا:انشاء مصنع عملاق لانتاج و تخزين البطاريات الليثيوم
    (أنسامد) - أبريل 8 - روما - بدأ في ايطاليا انشاء اول مصنع عملاق لانتاج و تخزين البطاريات الليثيوم -الايونية المخصصة للسيارات الكهربائية و سيكون الاكبر في القارة الاوروبية و الثاني عشر في العالم من حيث الحجم.و تصل الاستثمارات الي 4 مليار يورو وسيتم افتتاحه في ربيع 2024 و سيعمل علي توظيف 4000 عامل بالاضافة الي 10 الاف وظيفة مستحدثة.

    و يتبع المشروع السويدي لارس كارلستروم الذي انشأ ايتالفولت و هو مساهم ايضا في بريتيش فولت و سيقدم التصميمات الهندسية بينينفارينا و سيقدم كومو الحلول التكنولوجية و الاساليب التكنولوجية الحديثة للمصنع و سيعمل علي انشاء الابحاث معامل و الانشاءات و تطوير مواقع الانتاج.

    و ستكون اول خطوة تحديد المكان الذي سيتم انشاء المشروع عليه حيث سيتم استعراض بعض المواقع التي تم اختيارها علي المستوي الوطني.

    (أنسامد).

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