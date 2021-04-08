ايطاليا:انشاء مصنع عملاق لانتاج و تخزين البطاريات الليثيوم

(أنسامد) - أبريل 8 - روما - بدأ في ايطاليا انشاء اول مصنع
عملاق لانتاج و تخزين البطاريات الليثيوم -الايونية المخصصة
للسيارات الكهربائية و سيكون الاكبر في القارة الاوروبية و الثاني
عشر في العالم من حيث الحجم.و تصل الاستثمارات الي 4 مليار يورو
وسيتم افتتاحه في ربيع 2024 و سيعمل علي توظيف 4000 عامل بالاضافة
الي 10 الاف وظيفة مستحدثة.
و يتبع المشروع السويدي لارس كارلستروم الذي انشأ ايتالفولت و هو
مساهم ايضا في بريتيش فولت و سيقدم التصميمات الهندسية بينينفارينا
و سيقدم كومو الحلول التكنولوجية و الاساليب التكنولوجية الحديثة
للمصنع و سيعمل علي انشاء الابحاث معامل و الانشاءات و تطوير مواقع
الانتاج.
و ستكون اول خطوة تحديد المكان الذي سيتم انشاء المشروع عليه حيث
سيتم استعراض بعض المواقع التي تم اختيارها علي المستوي الوطني.