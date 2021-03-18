نائبة وزير الاقتصاد : الحكومة تمنح 12 مليار للأعمال

(أنسامد) - مارس 18 - روما - كشفت نائبة وزير الاقتصاد لورا كاستيلي إن الحكومة من المقرر أن تمنح 12 مليار يورو للشركات الإيطالية و 10 مليارات لدعم الأسر والوظائف في مرسومها الأخير الخاص بالمساعدات والإغاثة من فيروس كورونا.



وأضافت أن المرسوم ، الذي سيصدر بحلول نهاية الأسبوع ، سيخصص أيضًا ستة مليارات لقطاع الصحة بما في ذلك خمسة لتعزيز طرح اللقاح.



وقالت كاستيلي إن المرسوم سيستخدم 32 مليار يورو تم التصويت عليها مؤخرًا في التعديل الأخير لتجاوز الميزانية مشيرة إن الـ 12 مليارا المخصصة لقطاع الأعمال ستشمل صندوقا مخصصا لصناعة السياحة الجبلية.



وذكرت إن العشرة مليارات المخصصة للأسر والوظائف ستشمل تدابير لصندوق تسريح CIG ، ورعاية قطاع الرياضة والعاملين الموسميين ، وتمويل الدخل الأساسي وأجور الطوارئ ، وصندوق التوظيف . (أنسامد).



