إيطاليا: أبروتسو تشارك في معرض ITB برلين لدعم السياحة

(أنسامد) - مارس 9 - روما - تشارك منطقة أبروتسو، بداية من 12 مارس المقبل، في معرض ITB Berlin، لدعم السياحة الدولية، الذي يقام كل عام في مركز برلين للمعارض.



المعرض الذي سيقام بمشاركة الشركات ومفتوح جزئيا أيضا للجمهور، هو أيضا فرصة لقطاع الأعمال والتواصل بين مشغلي القطاع.



سيكون المعرض أيضا هو أول نسخة ستقام بشكل افتراضي وستضم لقاءات ومؤتمرات وفعاليات سيتم عرضها بشكل مباشر.



وبحسب مستشار السياحة، دانيلي داماريو، فإن أبروتسو تشارك بصفتها عارض مشارك ممثلة للوكالة الوطنية للسياحة، وهي حاضرة في هذا الحدث من خلال PMC Abruzzo Innovatur، منسق مراكز إدارة الوجهات السياحية الإقليمية، وأثنين ن التحالفات الكبرى لمشغلي السياحة في أبروتسو.



وبين داماريو أن الفاعلية ستتيح فرصة لمنظمي الرحلات في أبروتسو، لعرض أعمالهم، مع التركيز على كون أبروتسو اجهة للسياحة المستدامة وتتيح انغماس وثيق في الطبيعة. (أنسامد).



