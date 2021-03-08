Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
استثمار
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

استثمار - مشاريع
دراجي يوقع اتفاقية "ميثاق ابتكار" للخدمة المدنية
    (أنسامد) - مارس 8 - روما - ذكرت مصادر اليوم الاثنين أن رئيس الوزراء ماريو دراجي من المقرر أن يبدأ العمل على خفض الروتين الإداري الذي يمثل إحدى أولويات حكومته ، من خلال التوقيع على "ميثاق ابتكار" مع نقابات الخدمة المدنية يوم الأربعاء.

    سيوقع محافظ البنك المركزي الأوروبي السابق ، الذي وعد الاتحاد الأوروبي بإصلاحات طال انتظارها للخدمة المدنية ونظام العدالة ، على الاتفاقية مع قادة الاتحادات النقابية الثلاثة الكبرى في إيطاليا ، CIGL ، CISL و UIL. كما سيحضر وزير الخدمة المدنية ريناتو برونيتا.

    الاتفاق يسمى رسميا "ميثاق ابتكار الخدمة المدنية والتماسك الاجتماعي".

    يعد قطع الروتين الخانق للأعمال وتسريع نظام العدالة الإيطالي من بين الأولويات التي حددها دراجي من أجل تنفيذ أكثر من 200 مليار يورو من تمويل الاتحاد الأوروبي للتعافي من فيروس كورونا.

    (أنسامد).

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    بركان اتنا ينشط من جديد

    ألبوم الصور