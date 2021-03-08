دراجي يوقع اتفاقية "ميثاق ابتكار" للخدمة المدنية

(أنسامد) - مارس 8 - روما - ذكرت مصادر اليوم الاثنين أن رئيس الوزراء ماريو دراجي من المقرر أن يبدأ العمل على خفض الروتين الإداري الذي يمثل إحدى أولويات حكومته ، من خلال التوقيع على "ميثاق ابتكار" مع نقابات الخدمة المدنية يوم الأربعاء.



سيوقع محافظ البنك المركزي الأوروبي السابق ، الذي وعد الاتحاد الأوروبي بإصلاحات طال انتظارها للخدمة المدنية ونظام العدالة ، على الاتفاقية مع قادة الاتحادات النقابية الثلاثة الكبرى في إيطاليا ، CIGL ، CISL و UIL. كما سيحضر وزير الخدمة المدنية ريناتو برونيتا.



الاتفاق يسمى رسميا "ميثاق ابتكار الخدمة المدنية والتماسك الاجتماعي".



يعد قطع الروتين الخانق للأعمال وتسريع نظام العدالة الإيطالي من بين الأولويات التي حددها دراجي من أجل تنفيذ أكثر من 200 مليار يورو من تمويل الاتحاد الأوروبي للتعافي من فيروس كورونا.



(أنسامد).



