دمج هلبيزايطاليا-امريكا للدراجات النارية مع جرينفيجن الصينية

(أنسامد) - فبراير 9 - روما - تستعد شركة Helbiz الإيطالية الأمريكية للدراجات النارية، للاندماج مع شركة GreenVision الصينية، المدرجة في بورصة ناسداك.



ومن المقرر اتمام عملية الاندماج بشكل كامل في الربع الثاني من العام الجاري ، مع اتفاق بأن تحتفظ شركة Helbiz باسمها، وقيادتها الحالية تحت رئاسة سالفاتور باليلا، كرئيس تنفيذي، إضافة إلى إدراجها أيضا في بورصة ناسداك.



وبحسب بيان نشرته هيئة الأوراق المالية والبورصات، فإن الاتفاق يعكس قيمة الأسهم المبدئية للشركة الجديدة التي تبلغ حوالي 408 مليون يورو، موضحا أن شركة Helbiz ستحتفظ بحوالي 80 مليون يورو للاستثمار من أجل النمو.



ومن المقرر أن يقدم المساهمين في الشركة الإيطالية الأمريكية، جميع أسهمهم البالغة 300 مليون دولار من أجل عملية الاندماج، بينما ستضع شركة GreenVision، 57،5 ملليون في الحساب الائتماني للشركة، إضافة إلى 30 مليون يورو تمويلا إضافيا.



وأيضا، سيحصل المساهمين في Helbiz على 73،6% من الشركة الجديدة، بينما تستحوذ GreenVision على 19%، في حين يحصل مستثمرين خاص على 7،4% من الأسهم. (أنسامد).



