تراجع صادرات إيطاليا إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي 9.9٪

(أنسامد) - يناير 27 - روما - تراجعت صادرات إيطاليا إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي بنسبة 9.9٪ في عام 2020 مقارنة بالعام السابق ، وهو أكبر انخفاض منذ 2009 ، حسبما قالت وكالة الإحصاء الوطنية إيستات اليوم الأربعاء.



وأشارت وكالة الإحصاء الوطنية إن الواردات من الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تراجعت بنسبة 15.3٪.



ومن جهتها قالت رابطة المزارعين كولديريتي إن الانخفاض الكبير في الصادرات مرتبط بجائحة COVID-19 والتعريفات الأمريكية والتوتر المرتبط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والذي يؤثر على التجارة. (أنسامد).



