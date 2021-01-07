اطلاق خط عبارات جديد بين تشيفيتافيكياو ليبيا

انسامد - 7 يناير - كانون الثاني - مازال ميناء تشيفيتافيكيا الواقع في شمال غرب ايطاليا يعمل علي توثيق علاقاته بالموانئ المحيطة في حوض البحرالمتوسط في الشمال الافريقي .



فبعد ان وثق العلاقات مع تونس حان الان دور ليبيا ..ينطلق غدا خط العبارات مع ليبيا بين موانئ تشيفيتافيكيا و فيومتشينو و جيتا ويقوم بادارة حركة العبارات مع ليبيا وكالة بيليتييري تحت رعاية الشركة المالطية جلينهالن .



يتكون خط العبارات المعروف عالميا من عبارة وهي عبارة عن قارب مصمم للنقل مع وضع الصعودوالنزول من المركبات المطاطية (على عجلاتها الخاصة)ومجهزة لنقل حمولات مرتبة على أالواح أو في حاويات - حسب ويكيبيديا - محملة ومفرغة بواسطة مركبات مزودة بعجلات بطريقة ذاتية وبدون وسائل ميكانيكية خارجية.



