Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
استثمار
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

استثمار - مشاريع
اطلاق خط عبارات جديد بين تشيفيتافيكياو ليبيا
    انسامد - 7 يناير - كانون الثاني - مازال ميناء تشيفيتافيكيا الواقع في شمال غرب ايطاليا يعمل علي توثيق علاقاته بالموانئ المحيطة في حوض البحرالمتوسط في الشمال الافريقي .

    فبعد ان وثق العلاقات مع تونس حان الان دور ليبيا ..ينطلق غدا خط العبارات مع ليبيا بين موانئ تشيفيتافيكيا و فيومتشينو و جيتا ويقوم بادارة حركة العبارات مع ليبيا وكالة بيليتييري تحت رعاية الشركة المالطية جلينهالن .

    يتكون خط العبارات المعروف عالميا من عبارة وهي عبارة عن قارب مصمم للنقل مع وضع الصعودوالنزول من المركبات المطاطية (على عجلاتها الخاصة)ومجهزة لنقل حمولات مرتبة على أالواح أو في حاويات - حسب ويكيبيديا - محملة ومفرغة بواسطة مركبات مزودة بعجلات بطريقة ذاتية وبدون وسائل ميكانيكية خارجية.

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    اكتشاف مطعم اثري في بومبي..بقايا الطعام موجودة في الاواني

    ألبوم الصور