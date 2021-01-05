شركة بوللي للمنتجات الغذائية تنتقل الي التحول الرقمي

انسامد - 5 يناير - كانون الثاني - استطاعت شركة بوللي للمنتجات الغذائية الاستفادة من حالة الطوارئ الوبائية حيث عملت علي تسارع مشروعها للتحول الرقمي الذي بدأ في عام 2018 ،وذلك بالتعاون مع شركة ميكروسوفت .



و من خلال ذلك استطاعت الشركة ان تضمن استرارية عملها رغم الجائحة حيث سمحت المنصة الانتاجية التي صممتها ميكروسوفت للشركة بعدم مقاطعة أنشطتها أثناء الإغلاق وضمان استمرارية الإنتاج. وتمثل هذه العمليات الجديدة عملية واحدة فقط خطوة وسيطة نحو تبني مجموعة الحلول التكنولوجية المتقدمة بشكل متزايد ". بدأ مندوبو الشركة بالدردشة واجتماعات الفيديو لتعميق الميزات الأخرى للمنصة التي "تسمح لنا بتبسيط العمل اليومي والتواصل مع المحاورين في إيطاليا وفي جميع أنحاء العالم. تقول لوبا مانولوفا ، مديرةالمالتي ميديا نحن على يقين من أن مسار الابتكار لدينا لن يتوقف عند هذا الحد ، ونقوم بالفعل بتقييم الفرص الجديدة التي توفرها ميكروسوفت. اضافت ان عام 2020 يعتبر نقطة تحول للعديد من الشركات المتميزة في إيطاليا ، والتي تمكنت من الاستفادة من الفرص التي تتيحها التكنولوجيا الرقمية لمواجهة الصعوبات وتطوير نماذج أعمالها".



