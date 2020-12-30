مشروع قانون الميزانية يحصل على الموافقة النهائية

أنسامد - 30 ديسمبر / كانون الأول - حصل مشروع قانون ميزانية إيطاليا لعام 2021 على الموافقة النهائية من قبل البرلمان يوم الأربعاء.



جاءت الموافقة بعد موافقة مجلس الشيوخ على الثقة بأغلبية 156 صوتا مقابل 124.



وقال وزير الاقتصاد روبرتو جوالتيري إنه "راض للغاية عن تمرير هذه الحزمة الطموحة والشاملة للغاية".



وأضاف إنها موجهة نحو "النمو والتوظيف والتماسك الإقليمي والاجتماعي وأن هناك إجراءات تاريخية مثل الموارد اللازمة لإطلاق شيك واحد للأطفال ، لبدء الإصلاح المالي.هذه إجراءات ليس فقط للخروج من الأزمة ولكن لإعادة إطلاق النمو".



تحتوي الحزمة الوفير التي تبلغ 40 مليار يورو على مكافآت ومساعدات وإغاثة وتدابير صغيرة لدرء انهيار الاقتصاد الإيطالي بسبب COVID-19 ، فضلاً عن تحفيز النمو.



