كونتي يثنى على اتفاق الاتحاد الأوروبى وبريطانيا

أنسامد - 26 ديسمبر / كانون الأول - أثنى رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي على الاتفاق المبرم من قبل مسؤولي الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بشأن ما بعد خروج هذه الأخيرة من الاتحاد الأوروبى (بريكست)، حسبما قالت وكالة "آكى" الإيطالية.



وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس الوفد الأوروبي المفاوض حول "بريكست" ميشيل بارنييه في مؤتمر صحفي مشترك ببروكسل أمس، نتيجة وآليات الاتفاق من أجل ضمان قواعد منافسة عادلة بين الطرفين في مختلف المجالات، والذي يتضمن إجراءات لإعادة التوازن وضمان حسن التنفيذ مرفقة بعقوبات على الطرف المخالف لقواعده لو لزم الأمر.



وكتب كونتي في تغريدة على مدونة تويتر، أن "الاتفاق الذي أبرمه الاتحاد الأوروبي مع المملكة المتحدة جيد، لأنه يضمن مصالح وحقوق الشركات والمواطنين الأوروبيين".



وخلص رئيس الوزراء الإيطالى إلى القول إن "بريطانيا شريك مركزي وحليف مهم للاتحاد الأوروبي ولإيطاليا".



