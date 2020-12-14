إيستات: 68.9٪ من الشركات نشطة بالكامل على الرغم من كورونا

أنسامد -14 ديسمبر / كانون الأول - أفادت التقارير أن 68.9٪ من الشركات نشطة بالكامل على الرغم من حالة الطوارئ الناجمة عن فيروس كورونا ، و 23.9٪ مفتوحة جزئيا مع أنشطة محدودة من حيث المساحة والساعات والوصول للعملاء ، بينما تم إغلاق 7.2٪ ، وفقا لتقرير لوكالة الإحصاء الوطنية "إيستات" يوم الاثنين. وقالت الوكالة إنه تم إجراء مقابلات مع إجمالي مليون شركة من أجل التقرير بين أكتوبر ونوفمبر في إشارة إلى الفترة من يونيو إلى أكتوبر.



أعلن حوالي 73000 شركة ، تمثل 4 ٪ من العمالة ، أنها مغلقة مع 55000 قالوا إنهم يخططون لإعادة الافتتاح و 17000 - أو 1.7 ٪ من الشركات ، توظف 0.9 ٪ من القوى العاملة - قالوا إنهم فازوا