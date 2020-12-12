Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
استثمار
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

استثمار - مشاريع
الوزير الإيطالي أميندولا : اتفاق بشأن الميزانية الاوروبية
    أنسامد - 12 ديسمبر / كانون الأول - أعلن وزير الشؤون الأوروبية الايطالي، فينشينتسو أميندولا، أن المجلس الاوروبي توصل الى اتفاق بشأن الميزانية الاوروبية طويلة الاجل ومخطط التعافي مع الابقاء على شرط سيادة القانون واحترام القيم الديمقراطية الاوروبية على الدول الاعضاء، وهو شرط رفضته كل من هنغاريا وبولندا مؤخرا.

    وكتب المسؤول الايطالي في تغريدة على منصة (تويتر) "تم تجاوز الفيتو" الهنغاري-البولندي و"التوصل إلى اتفاق في المجلس الأوروبي" مع "التأكيد على شرط سيادة القانون".

    واضاف أميندولا "دعونا الآن نسرع ​​الخطى أكثر حتى تصبح موارد الميزانية متعددة السنوات ومخطط التعافي مشاريع للتغيير وإعادة انطلاق (اقتصاد) إيطاليا وأوروبا"
    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    فريق "اباسيونانتي: " أغنية تستنكر العنف ضد المرأة "الآن أرى، الآن أسمع، الآن أتحدث " فيديو من أجل النساء اللاتي تمردن الخائفات الوحيدات

    ألبوم الصور