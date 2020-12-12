الوزير الإيطالي أميندولا : اتفاق بشأن الميزانية الاوروبية

أنسامد - 12 ديسمبر / كانون الأول - أعلن وزير الشؤون الأوروبية الايطالي، فينشينتسو أميندولا، أن المجلس الاوروبي توصل الى اتفاق بشأن الميزانية الاوروبية طويلة الاجل ومخطط التعافي مع الابقاء على شرط سيادة القانون واحترام القيم الديمقراطية الاوروبية على الدول الاعضاء، وهو شرط رفضته كل من هنغاريا وبولندا مؤخرا.



وكتب المسؤول الايطالي في تغريدة على منصة (تويتر) "تم تجاوز الفيتو" الهنغاري-البولندي و"التوصل إلى اتفاق في المجلس الأوروبي" مع "التأكيد على شرط سيادة القانون".



واضاف أميندولا "دعونا الآن نسرع ​​الخطى أكثر حتى تصبح موارد الميزانية متعددة السنوات ومخطط التعافي مشاريع للتغيير وإعادة انطلاق (اقتصاد) إيطاليا وأوروبا"