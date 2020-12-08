إيطاليا: بدء تطبيق نظام" كاش باك "

أنسامد - 8 ديسمبر / كانون الأول - بدأ تطبيق إعتبارا من اليوم الإثنين خطة الحكومة " كاش باك " (استرداد النقود) والتي تكافئ وتحفز المدفوعات الإلكترونية للسلع .



كان الطلب على تنزيل تطبيق "Io" كبيرا جدا لدرجة تعطل النظام.



قال مكتب رئيس الوزراء جوزيبي كونتي إنه سيتم تسوية الثغرات حتى يتمكن النظام من التعامل مع الطلب الهائل.



سيبدأ سداد مدفوعات بطاقات الائتمان يوم الثلاثاء.



وقال مكتب رئيس الوزراء "نشهد أرقاما قياسية ، لكن سيتم حل المشكلات قريبا".



يبدو أن الصعوبة الرئيسية هي تسجيل بطاقات الائتمان على التطبيق.



يهدف المخطط إلى مكافحة التهرب الضريبي ، من بين أمور أخرى.



