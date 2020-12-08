إيطاليا: بدء تطبيق نظام" كاش باك "

قوارب الصيد المحتجزة:الاتحاد الأوروبي مستعد دائما للمساعدة
صنع الله يبحث مع سفير بريطانيا لدى ليبيا توسيع قاعدة الشراكة
الامارات:اسبوع جيتكس للتنمية 2020 في دبي
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
اللياقة البدنية في معرض " يسس" الفنى بين أعمال الفنان العظيم لورينزو لوتو لقاء بين الرياضة والفن أمام روائع فنان البندقية
اعادة تجديد قصر سيريستوري التاريخي
يوم العنف ضد المرأة..احتجاجات
ايطاليا-العنف ضد المرأة..بيتزا مارجريتا تنضم للحملة
ايطاليا-كورونا:حظر تجول ليلي
جرافيتي الممثل الراحل جيجي برويتي يغزو شوارع ايطاليا