تنمية مستدامة بين مديني تارانتو الايطالية و قابس التونسية

انسامد - 31 اكتوبر - تشرين الاول - اقرت المفوضية الاوروبية مشروع
بيست تاج للاقتصاد الازرق المستدام - القائم علي الاستفادة و
الشراكة البحرية - بين مديني تارانتو الايطالية و قابس التونسية
بميزانية تصل الي 4 مليون يورو.
ويعمل هذا المشروع علي خلق محورا جديدا بين ايطاليا و تونس و يندرج
في اطار برنامج الشراكة المستدامة بين المدن و الذي اطلقته بروكسل.
و تستفيد المدينتان الايطالية و التونسية من هذا المشروع ..و تقع
مدينة قابس علي ساحل تونس وهي من اهم المراكز الصناعية .
و سيعمل المشروع علي اطلاق عدد كبير من الانشطة المشتركة بهدف
تحفيز التنمية المشتركة و التطور العمراني من خلال الادارة السليمة
للفرص التي يتيحها الاقتصاد الازرق للحفاظ علي النظام البيئي
البحري و الساحلي.