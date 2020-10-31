تنمية مستدامة بين مديني تارانتو الايطالية و قابس التونسية

انسامد - 31 اكتوبر - تشرين الاول - اقرت المفوضية الاوروبية مشروع بيست تاج للاقتصاد الازرق المستدام - القائم علي الاستفادة و الشراكة البحرية - بين مديني تارانتو الايطالية و قابس التونسية بميزانية تصل الي 4 مليون يورو.



ويعمل هذا المشروع علي خلق محورا جديدا بين ايطاليا و تونس و يندرج في اطار برنامج الشراكة المستدامة بين المدن و الذي اطلقته بروكسل.



و تستفيد المدينتان الايطالية و التونسية من هذا المشروع ..و تقع مدينة قابس علي ساحل تونس وهي من اهم المراكز الصناعية .



و سيعمل المشروع علي اطلاق عدد كبير من الانشطة المشتركة بهدف تحفيز التنمية المشتركة و التطور العمراني من خلال الادارة السليمة للفرص التي يتيحها الاقتصاد الازرق للحفاظ علي النظام البيئي البحري و الساحلي.



