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تنمية مستدامة بين مديني تارانتو الايطالية و قابس التونسية
    انسامد - 31 اكتوبر - تشرين الاول - اقرت المفوضية الاوروبية مشروع بيست تاج للاقتصاد الازرق المستدام - القائم علي الاستفادة و الشراكة البحرية - بين مديني تارانتو الايطالية و قابس التونسية بميزانية تصل الي 4 مليون يورو.

    ويعمل هذا المشروع علي خلق محورا جديدا بين ايطاليا و تونس و يندرج في اطار برنامج الشراكة المستدامة بين المدن و الذي اطلقته بروكسل.

    و تستفيد المدينتان الايطالية و التونسية من هذا المشروع ..و تقع مدينة قابس علي ساحل تونس وهي من اهم المراكز الصناعية .

    و سيعمل المشروع علي اطلاق عدد كبير من الانشطة المشتركة بهدف تحفيز التنمية المشتركة و التطور العمراني من خلال الادارة السليمة للفرص التي يتيحها الاقتصاد الازرق للحفاظ علي النظام البيئي البحري و الساحلي.

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