مجموعة ايسا تضع خطة استثمار بقيمة 4،7 مليار يورو في إيطاليا

أنسامد - 27 أكتوبر/ تشرين الأول - يبلغ إجمالي الاستثمارات التي تنوي مجموعة ايسياضخها في إيطاليا ضمن خطتها الموضوعة في الفترة بين 2020 و2024، أكثر من 4،7 مليار يورو.



وبحسب الخطة التي وضعتها المجموعة العاملة في مجال الطاقة والمياه والمرافق، فإن 4،3 مليار يورو سيتم تخصيصها للاستثمار الصناعي، بينما يتم وضع 0،4 مليار لعمليات الاندماج والاستحواذ.



وتتوقع الخطة التي وافق عليها مجلس إدارة المجموعة، تحقيق نمو سنوي يبلغ في المتوسط 7%، ليصل إلى 1,442 مليار يورو بحلول نهاية 2024، مما يعني قفزة في النمو بنسبة 38%، بالمقارنة بعام 2019، حيث تم تسجيل نمو بقيمة 1.042 مليار يورو، بحسب بيان للمجموعة.



وفي نفس السياق، بينت المجموعة أنها تخطط ضخ 2 مليار يورو كاستثمارات متعلقة بأهداف التنمية المستدامة، بزيادة قدرها 400 مليون يورو، عن الخطة الموضوعة بين 2019 و2022.



وأوضح مدير المجموعة جوزيبي جولا:" تؤكد خطة العمل التي نقدمها اليوم، مسار النمو الذي تسلكه المجموعة وتعزز مكانتها كمشغل ذو حرفية صناعية قوية"، مؤكدا أن النتائج الكبيرة التي تم تحقيقها، رغم الوضع الصعب الذي تعيشه إيطاليا، تسمح برفع أهدافها لأعلى سواء على الجانب الاقتصادي أو التجاري، كما تدعم مسار الانتعاش الاقتصادي، مع القدرة على الجمع بين الاستدامة وخلق قيمة لجميع المساهمين وللمنظومة الإيطالية.



