إيطاليا:التضخم يسجل أرقاما سلبية للشهر الخامس على التوالي

أنسامد- 6 أكتوبر/ تشرين الأول - واصل التضخم ارتفاعه في إيطاليا خلال شهر سبتمبر المنقضي، متأثرا بتداعيات أزمة كورونا التي ضربت البلاد في مارس الماضي.



وواصل التضخم تحقيق مؤشرات سلبية للشهر الخامس على التوالي، إذ سجل -0،5 خلال شهر سبتمبر، وفقا للتقديرات الأولية المعهد الوطني للإحصاءت في إيطاليا (إيستات).



ووفقا للمؤشر الوطني للأسعار الخاصة بالاستهلاك، فإن التضخم سجل تراجعا ليصل إلى -0،5% على أساس سنوي، خلال شهر سبتمبر، وهو نفس الرقم الذي تم تسجيله خلال شهر أغسطس.



ووصل التضخم على أساس شهري إلى -0،6%، في حين يسجل معدل التضخم الإجمالي المتوقع خلال عام 2020 نسبة -0،2%.



وأرجع المعهد هذا التضخم السلبي إلى الانخفاضات، في أسعار سلع الطاقة الخاضعة للتنظيم (من -13،7% إلى -13،6)، وكذلك سلع الطاقة التي لا تخضع لتنظيم (من -8،6% إلى -8،2%)، إضافة إلى تراجع أسعار خدمات النقل من -2،3% إلى -1،6%.



وعلى النقيض، فقد شهدت أسعار المنتجات الغذائية والاحتياجات المنزلية والعناية الشخصية، نموا خلال شهر سبتمبر، إذ ارتفعت من 0،9% إلى 1،2%، بينما سجلت المنتجات ذات الشراء العالي تباينا حول -0،2%.



