إيطاليا:التضخم يسجل أرقاما سلبية للشهر الخامس على التوالي

أنسامد- 6 أكتوبر/ تشرين الأول - واصل التضخم ارتفاعه في إيطاليا
خلال شهر سبتمبر المنقضي، متأثرا بتداعيات أزمة كورونا التي ضربت
البلاد في مارس الماضي.
وواصل التضخم تحقيق مؤشرات سلبية للشهر الخامس على التوالي، إذ سجل
-0،5 خلال شهر سبتمبر، وفقا للتقديرات الأولية المعهد الوطني
للإحصاءت في إيطاليا (إيستات).
ووفقا للمؤشر الوطني للأسعار الخاصة بالاستهلاك، فإن التضخم سجل
تراجعا ليصل إلى -0،5% على أساس سنوي، خلال شهر سبتمبر، وهو نفس
الرقم الذي تم تسجيله خلال شهر أغسطس.
ووصل التضخم على أساس شهري إلى -0،6%، في حين يسجل معدل التضخم
الإجمالي المتوقع خلال عام 2020 نسبة -0،2%.
وأرجع المعهد هذا التضخم السلبي إلى الانخفاضات، في أسعار سلع
الطاقة الخاضعة للتنظيم (من -13،7% إلى -13،6)، وكذلك سلع الطاقة
التي لا تخضع لتنظيم (من -8،6% إلى -8،2%)، إضافة إلى تراجع أسعار
خدمات النقل من -2،3% إلى -1،6%.
وعلى النقيض، فقد شهدت أسعار المنتجات الغذائية والاحتياجات
المنزلية والعناية الشخصية، نموا خلال شهر سبتمبر، إذ ارتفعت من
0،9% إلى 1،2%، بينما سجلت المنتجات ذات الشراء العالي تباينا حول
-0،2%.