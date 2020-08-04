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ايطاليا-كورونا:دراسة دعم قطاعات العقارات والملابس والمطاعم
    Dl agosto: Morani,bonus consumi anche arredo e calzature

    أنسامد- 4 أغسطس/ آب - أكدت سكرتيرة الدولة الإيطالية بوزارة التنمية الاقتصادية، ألسيا موراني أن فريقها يعمل في الوقت الحالي على إنعاش سلاسل التجارة والانتاج المتأثرة بتداعيات أزمة كورونا المستجد، من خلال نظام تشجيع الاستهلاك.

    وأضافت موراني: "منذ أكثر من شهر، وفريقي يعمل على مشروع إنعاش لسلاسل التجارة والانتاج التي تعاني جراء أزمة الطوارئ المتبعة ضد كورونا المستجد، من خلال نظام تشجيع للمستهلكين".

    وتابعت المسؤولة:" حددنا القطاعات التي تعاني تحت وطأة الأزمة، مثل العقارات، والملابس والأحية، والمطاعم، على سبيل المثال"، مشيرة إلى أن الاقتراح الي تم تقديمه إلى وزيرة التنمية الاقتصادية، ستيفانو باتوانيلي، ووزير الاقتصاد، روبرتو جوالتيري، يتم تجهيز صيغته النهائية مع الوزارات الأخرى المشاركة في صياغة خطة الإنعاش.

    وبينت موراني أن الخطة ستحتاج إلى آلية بسيطة من أجل وضعها قيد التنفي، كما ستسمح بإدخال سيولة مباشرة للنظام المالي وتحقيق مكاسب للشركات والتجار والمستهلكين.

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