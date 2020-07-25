إيستات : تراجع نقة المستهلك وإرتفاع الثقة في الأعمال

أنسامد - 25 يوليو / تموز - قالت وكالة الإحصاء الوطنية "إيستات" يوم الجمعة أن ثقة المستهلك الإيطالي تراجعت وارتفعت ثقة الأعمال في يوليو.



انخفض مؤشر ثقة المستهلك من 100.7 في يونيو إلى 100،0 في يوليو.



ارتفعت ثقة الأعمال للشهر الثاني على التوالي من 66.2 إلى 76.7.



لكن الوكالة ذكرت إن المؤشر "بعيد عن المستويات التي سبقت الطوارئ الصحية".



أما بالنسبة للأسر ، فقد جاء الانخفاض بعد ارتفاع طفيف في يونيو.



وقالت وكالة الإحصاء إن الانخفاض تم تحديده بسبب الغيوم بشأن الاقتصاد والوضع في إيطاليا والتوقعات