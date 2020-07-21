الاتحاد الأوروبي يتوصل إلى اتفاق على خطة الإنعاش الاقتصادي

أنسامد- 21 يوليو/ تموز- بعد أربعة أيام وأربع ليال من المفاوضات والمداولات العصيبة في بروكسل، توصل قادة الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق تاريخي حول صندوق الإنعاش وموازنة الاتحاد في الفترة بين 2021 و2027.



أنها القمة الاطول في تاريخ الاتحاد الأوروبي، إذ اتفقت دول الاتحاد على الشكل النهائي لصندوق النهوض لما بعد أزمة كورونا، الذي سيبلغ حجمه 750 مليار يورو، من بينها 390 مليار يورو قائمة على الدعم. وتبلغ قيمة هذه الخطة 1،074 مليار يورو.



وأشاد رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي بهذا الاتفاق، مضيفا: "بـ 209 مليار يورو، يمكن لإيطاليا النهوض بقوة".



وتابع كونتي: لدينا مسؤولية كبيرة: بـ 209 مليار يورو، لدينا فرصة لإعادة إنعاش إيطاليا بقوة وتغيير وجه البلد. حان الوقت لأن نسرع في ذلك".



وعبر كونتي عن رضاه تجاه تمرير "خطة انعاش طموحة وملائمة للازمة" التي تمر بها البلدان الأوروبية، مشيرا إلى أن الوصول إلى هذا الاتفاق جاء مع احترام كرامة إيطاليا واستقلالية المؤسسات المجتمعية.



هذا الاتفاق هو بمثابة "أهم قرار في تاريخ الاتحاد بعد اليورو"، بحسب المفوض الأوروبي للاقتصاد، باولو جينتيلوني، موضحا في تغريدة على موقع "تويتر"، أن الخطة التي تحمل اسم "الجيل المقبل للاتحاد الأوروبي" تعد القرار الاقتصادي الأهم منذ بدء العمل باليورو.



واستطرد جينتيلوني، الذي شغل منصب رئاسة الوزراء في إيطاليا في السابق: "بالنسبة للمفوضية التي اقترحت الخطة، فإن التحدي بدأ أكثر صعوبة. أوروبا أقوى من الانقسامات".



التوصل لاتفاق لاقى فرحة كبيرة من القادة الأوروبيين الذين سارعوا بالتعبير عن رضاهم تجاه هذه الخطوة. فمن جانبه صرخ رئيس المفوضية الأوروبية، شارل ميشيل: " لقد فعلناها...أوروبا صلبة وموحدة.. لقد كان هذا صعبا"، قبل أن يضيف:" أوروبا لديها حاليا فرصة للخروج قوية من الأزمة".



