ايطاليا:المصنعون يطالبون الحكومة بإعادة النظر في عقود العمل

أنسامد- 14 يوليو- تموز - طالب المصنعون الإيطاليون الحكومة بإعادة النظر في عقود العمل وخلق ظروف ملائمة لإعادة تحفيز التنافسية والانتاجية.



وأوضح ماركو بونومتي، رئيس اتحاد الصناعات في لومباردي، خلال كلمته فاعلية "يوم الابتكار، لومباردي تبدأ" الذي نظمته Sole 24 Ore :" نطالب بإعادو النظر في عقود العمل التي ينبغي أن تستند على الانتاجية والمرونة. نحن بحاجة لإلغاء مرسوم كرامة Dignità وإعادة إدراج عقود العمل الآجلة، لأنه في هذا الوضع، من الضروي الحفاظ على معدل مرتفع للتوظيف".



وأضاف بونومتي أن المصنعين يطالبون الحكومة بخلق ظروف لإعادة الوصول إلى التنافسية، والتي ستسمح للشركات بغزو أسواق جديدة"، مشيرا إلى أن المصنعين طالبوا بتبسيط الإدارة العامة ومعالجة قضية العدالة وإطلاق البنية التحتية والمشروعات الكبرى.



وتابع رئيس الاتحاد بالقول إنهم طالبوا أيضا بتخفيض الضرائب وتقليل الدائرة الضريبية وتوفير تقييم أعلى للمنتجات الإيطالية، مشيرا إلى توجيه 4% من الصناعة إلى التدريب.



