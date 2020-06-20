ايستات: إنتاج البناء يعاني أكبر انخفاض على الإطلاق

أنسامد - 20 يونيو / حزيران - قالت وكالة الإحصاء الوطنية
"إيستات " أن مؤشرها المعدل بالنسبة لإنتاج البناء الإيطالي قد
انخفض بنسبة 67.7 ٪ في أبريل فيما يتعلق بنفس الشهر من العام
الماضي ، وهو أكبر انخفاض على الإطلاق.
وأضافت وكالة الإحصاء الوطنية إن الانخفاض القياسي مرتبط
بالإجراءات المصممة لاحتواء انتشار الفيروس التاجي.
كما تراجعت الصادرات الإيطالية في أبريل أيضا ، حيث انخفضت
بنسبة 34.9٪ مقارنة بشهر مارس وبنسبة 41.6٪ على أساس سنوي.
٪ وقالت أن المجال الوحيد الذي شهد نموا في الصادرات هي الأدوية
، حيث ارتفعت بنسبة 16.7..