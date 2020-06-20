ايستات: إنتاج البناء يعاني أكبر انخفاض على الإطلاق

أنسامد - 20 يونيو / حزيران - قالت وكالة الإحصاء الوطنية "إيستات " أن مؤشرها المعدل بالنسبة لإنتاج البناء الإيطالي قد انخفض بنسبة 67.7 ٪ في أبريل فيما يتعلق بنفس الشهر من العام الماضي ، وهو أكبر انخفاض على الإطلاق.



وأضافت وكالة الإحصاء الوطنية إن الانخفاض القياسي مرتبط بالإجراءات المصممة لاحتواء انتشار الفيروس التاجي.



كما تراجعت الصادرات الإيطالية في أبريل أيضا ، حيث انخفضت بنسبة 34.9٪ مقارنة بشهر مارس وبنسبة 41.6٪ على أساس سنوي.



٪ وقالت أن المجال الوحيد الذي شهد نموا في الصادرات هي الأدوية ، حيث ارتفعت بنسبة 16.7..



