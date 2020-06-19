إيطاليا:يتجاوز نصيب الفرد من الأغذية المجمدة 14 كيلوجرام

انسامد - 19 يونيو / حزيران - تجاوز نصيب الفرد في إيطاليا من استهلاك المنتجات المجمدة العام الماضي 14.1 كجم سنويًا في نسبة هي الأكبر على الاطلاق، وفقا للتقرير السنوي عن استهلاك المنتجات المجمدة لعام 2019 والذي نشره المعهد الإيطالي للأغذية المجمدة.



ووفقا للتقرير، فقد ارتفع حجم استهلاك الأطعمة المجمدة بنسبة 1.3% مقارنة بعام 2018. وقد ارتفعت القيمة السوقية لقطاع الأغذية المجمدة من 4.3 / 4.6 مليار يورو في 2018 إلى 4.4 / 4.7 مليار يورو في 2019.



وخلال الربع الأول من عام 2020 ، سجل إجمالي مبيعات التجزئة في قطاع الأطعمة المجمدة زيادة قدرها 13.5% مع نمو في قطاع المأكولات البحرية (16.5%). سجل قطاع تسليم الطلبيات للمنازل زيادة كبيرة في عام 2020 تصل إلى 40% في مارس مقارنة بعام 2019.



