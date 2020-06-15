ايستات :إنخفاض الناتج الصناعي نسبة 42.5٪ في أبريل

أنسامد - 15 يونيو /حزيران - قالت وكالة الإحصاء الوطنية "إيستات " أن الناتج الصناعي الإيطالي انخفض بنسبة 42.5٪ في أبريل مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي وأنه مقارنة بشهر مارس ، كان الانخفاض 19.1٪..



وأشارت أن الإنتاج إنخفض في الأشهر الأربعة الأولى من العام بنسبة 19.7٪ وأن إجراءات إغلاق الفيروس التاجي "حددت الإغلاق القسري لأنشطة العديد من القطاعات طوال الشهر ، بجانب آثار أسلبية كبيرة على المستويات الإنتاجية " . وأشارت وكالة الإحصاء الوطنية قد أظهر قطاع السيارات انخفاضا في الإنتاج في أبريل بنسبة 100٪ عن العام السابق وانخفض إنتاج المنسوجات بنسبة 80.5٪ والنقل بنسبة 74.0٪ ،مشيرة إن قطاع المستحضرات الصيدلانية فقط أظهر تحسنا طفيفا بينما كان قطاع الأغذية مستقرا.



