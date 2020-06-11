موجةالفيروس الثانية تضرب الناتج المحلي الإجمالي

أنسامد - 11 يونيو /حزيران - قالت منظمة التعاون الاقتصادي
والتنمية يوم أمس الأربعاء إن الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا
سينخفض بنسبة تصل إلى 14٪ إذا ضربت موجة ثانية من فيروسات
التاجية في وقت لاحق من هذا العام.
واشارت المجموعة التي تتخذ من باريس مقرا لها ، إن الدين
العام سيرتفع إلى 170٪ من الناتج المحلي الإجمالي في تلك الحالة.
وقالت إنه إذا تم تجنب الموجة الثانية ، فمن المتوقع أن ينخفض
الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 11.3٪ هذا العام ثم يرتد بنسبة
7.7٪ في اليوم التالي.
أما بالنسبة للدين ، في هذا السيناريو الأفضل ، فإنه سيرتفع إلى
134.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 و 158.2٪ في 2020 ، ثم
ينخفض إلى 152.2٪ في 2021.
وكررت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التأكيد على أنه يجب
على إيطاليا مضاعفة جهودها لإجراء إصلاحات هيكلية رئيسية.
وفيما يتعلق بالانتعاش بعد الفيروس ، قال إن السياحة معرضة
للمخاطر بشكل خاص في إيطاليا وستدخل في أزمة طويلة إذا ضربت البلاد
موجة ثانية.