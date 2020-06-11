موجةالفيروس الثانية تضرب الناتج المحلي الإجمالي

أنسامد - 11 يونيو /حزيران - قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يوم أمس الأربعاء إن الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا سينخفض ​​بنسبة تصل إلى 14٪ إذا ضربت موجة ثانية من فيروسات التاجية في وقت لاحق من هذا العام.



واشارت المجموعة التي تتخذ من باريس مقرا لها ، إن الدين العام سيرتفع إلى 170٪ من الناتج المحلي الإجمالي في تلك الحالة.



وقالت إنه إذا تم تجنب الموجة الثانية ، فمن المتوقع أن ينخفض ​​الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 11.3٪ هذا العام ثم يرتد بنسبة 7.7٪ في اليوم التالي. أما بالنسبة للدين ، في هذا السيناريو الأفضل ، فإنه سيرتفع إلى 134.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 و 158.2٪ في 2020 ، ثم ينخفض ​​إلى 152.2٪ في 2021.



وكررت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التأكيد على أنه يجب على إيطاليا مضاعفة جهودها لإجراء إصلاحات هيكلية رئيسية.



وفيما يتعلق بالانتعاش بعد الفيروس ، قال إن السياحة معرضة للمخاطر بشكل خاص في إيطاليا وستدخل في أزمة طويلة إذا ضربت البلاد موجة ثانية.



