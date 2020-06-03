انخفاض الانتاج الصناعي الايطالي بنسبة33.8 بالمائة

انسامد - 3 يونيو - حزيران - انتعش الإنتاج الصناعي في إيطاليا بشكل طفيف في مايو مقارنة بشهر أبريل بفضل تخفيف القيود ، لكنه ظل منخفضًا بنسبة 33.8٪ مقارنة بنفس الشهر في عام 2019 ، اكد مركز الدراسة لمجموعة أصحاب العمل الصناعيين أن الإنتاج انخفض بنسبة 44.3٪ في أبريل.



على أساس شهري ، كان هناك ارتداد بنسبة 31.4٪ في مايو ، مقارنة بانخفاض قدره 24.2٪ في أبريل.



وأضاف المركز أن التباين المكتسب في الإنتاج الصناعي في الربع الثاني انخفض بنسبة 27.7 ٪ في الربع الأول بينما كان قد انخفض بنسبة 8.4 ٪ في الربع الأخير من عام 2019. وحذر التقرير من خطورة حدوث انفجار يتطلب حالة من التدخل المناسب لتحفيز إعادة تشغيل النظام الإنتاجي .

