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إيستات: نحو 400 ألف وظيفة في إيطاليا ستفقد بحلول نهاية العام
    أنسامد - 28 مايو /ايار - قال معهد الإحصاء الوطنى "إيستات " اليوم الخميس إن نحو 400 ألف وظيفة في إيطاليا ستفقد بحلول نهاية العام بسبب إغلاق على خلفية جائحة كرورنا.

    وأشارت وكالة الإحصاء: "في المتوسط السنوي ، سيكون تأثير الإغلاق على التوظيف 2.2 نقطة مئوية".

    أضاف المعهد أن ثقة رجال الأعمال والمستهلكين تراجع وأن ثقة الأعمال تراجعت في مايو إلى 51.1 نقطة ، وهو مستوى قياسي.

    وصلت ثقة المستهلك إلى أدنى مستوياتها منذ ديسمبر 2013. وقال الكاردينال جوالتييرو باسيتي ، رئيس مؤتمر الأساقفة الإيطاليين ، "يكفي من الشعارات والكلمات المدوية ! ما لم يكن هناك انتعاش ، سيكون من السهل على الكثيرين الانزلاق تحت خط الفقر ".

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