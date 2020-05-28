إيستات: نحو 400 ألف وظيفة في إيطاليا ستفقد بحلول نهاية العام

أنسامد - 28 مايو /ايار - قال معهد الإحصاء الوطنى "إيستات " اليوم الخميس إن نحو 400 ألف وظيفة في إيطاليا ستفقد بحلول نهاية العام بسبب إغلاق على خلفية جائحة كرورنا.



وأشارت وكالة الإحصاء: "في المتوسط السنوي ، سيكون تأثير الإغلاق على التوظيف 2.2 نقطة مئوية".



أضاف المعهد أن ثقة رجال الأعمال والمستهلكين تراجع وأن ثقة الأعمال تراجعت في مايو إلى 51.1 نقطة ، وهو مستوى قياسي.



وصلت ثقة المستهلك إلى أدنى مستوياتها منذ ديسمبر 2013. وقال الكاردينال جوالتييرو باسيتي ، رئيس مؤتمر الأساقفة الإيطاليين ، "يكفي من الشعارات والكلمات المدوية ! ما لم يكن هناك انتعاش ، سيكون من السهل على الكثيرين الانزلاق تحت خط الفقر ".



