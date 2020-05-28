إيستات: نحو 400 ألف وظيفة في إيطاليا ستفقد بحلول نهاية العام

أنسامد - 28 مايو /ايار - قال معهد الإحصاء الوطنى "إيستات " اليوم
الخميس إن نحو 400 ألف وظيفة في إيطاليا ستفقد بحلول نهاية العام
بسبب إغلاق على خلفية جائحة كرورنا.
وأشارت وكالة الإحصاء: "في المتوسط السنوي ، سيكون تأثير الإغلاق
على التوظيف 2.2 نقطة مئوية".
أضاف المعهد أن ثقة رجال الأعمال والمستهلكين تراجع وأن ثقة
الأعمال تراجعت في مايو إلى 51.1 نقطة ، وهو مستوى قياسي.
وصلت ثقة المستهلك إلى أدنى مستوياتها منذ ديسمبر 2013. وقال
الكاردينال جوالتييرو باسيتي ، رئيس مؤتمر الأساقفة الإيطاليين ،
"يكفي من الشعارات والكلمات المدوية ! ما لم يكن هناك انتعاش ،
سيكون من السهل على الكثيرين الانزلاق تحت خط الفقر ".