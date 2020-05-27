إنخفاض مبيعات الكتب 4 ملايين يورو في 4 أشهر

أنسامد - 27 مايو / ايار - قال ريكاردو فرانكو ليفي ، رئيس اتحاد ناشري الكتب الإيطاليين ، أمام منتدى لوكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) يوم أول أمس الاثنين إن صناعة الكتب الإيطالية فقدت أربعة ملايين نسخة في المبيعات في الأشهر الأربعة الأولى من العام.



واقترح ليفي قسيمة بقيمة 100 يورو للأسر التي لديها أطفال تتراوح أعمارهم بين 5 و 6 سنوات لشراء ثمانية كتب لهم لقراءتها ومساعدة القطاع مشيرا أنه "يجب أن ندعم سلسلة النشر بأكملها.



يمكننا القيام بذلك من خلال مساعدة القراء على شراء الكتب في المكتبات وأن تكون الكتب مستقبل البلاد".



