إعادة تشغيل المطاعم الايطالية تعيد الامل لقطاع الصيد

أنسامد - 25 مايو / أيار - يعلق قطاع الصيد الايطالي امالا كبيرة على إعادة تشغيل المطاعم الايطالية التي عانت من الاغلاق بسبب الاجراءات التي اتخذتها الحكومة الايطالية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.



تقول جمعية Coldiretti الايطالية إن إعادة فتح المطاعم الايطالية يعيد الأمل لـ 12 ألف سفينة تعمل في قطاع الصيد في إيطاليا، بالنظر إلى أن 55% من الاسماك في إيطاليا يتم استهلاكه خارج المنزل.



كان إغلاق المطاعم بمثابة ضربة كبيرة لقطاع الصيد الذي شمل أيضًا تجار الأسماك وأسواق البيع بالجملة والإنتاج. وزاد من معاناة قطاع الصيد أيضا القيود المفروضة على حركة التنقل والتي تسببت أيضًا في انهيار الطلب على الأسماك الطازجة لصالح الأطعمة المحفوظة والمجمدة.



وتعاني أكثر من 800 مزرعة سمكية في كافة أنحاء البلاد من صعوبات.



يبلغ استهلاك الأسماك في إيطاليا حوالي 30 كيلوغرامًا في السنة لكل شخص.



