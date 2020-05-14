ايطاليا:ماكينات القهوة في الشركات للتباعد الاجتماعي

انسامد - 14 مايو - ايار - المرحلة الثانية في مواجهة فيروس كورونا في ايطاليا غيرت المفاهيم تماما حيث بدات الالة تحل محل البائع لتجنب انتشار المرض و تطبيقا لسياسة التباعد الاجتماعي.



يقود هذه المنظومة شركة نيفا فينفينشيرزو هي شركة للتكولوجيا اطلقتها مجموعة ماتي باي للتوسع في التعامل مع الماكينات بدئا من ماكينة شرب القهوة تيك فايف و التي يمكنها ايضا توزيع الكمامات و ستكون متوفرة في كل الشركات تأكيدا لعنصر الامانالصحي.



عودة ملايين الإيطاليين إلى العمل ستدفع الشركات لتطبيق قواعد جديدة تهدف إلى ضمان سلامة وصحة العمال.



يعتمد نظام إدارة التعامل مع ماكينات القهوة الحديثة على القدرة على التحقق عن بعد من خلال الهواتف الذكية من عدد الأشخاص الموجودين بالقرب من آلة البيع ، والتي يمكنها أيضًا تعطيل نفسها تلقائيًا في حالة التجمع المفرط بجانبها.



ستوفر الماكينة الجديدة أيضًا إمكانية البدء ، دون بذل جهد تنظيمي ، في توزيع الأقنعة والمواد الهلامية المطهرة ومعدات الحماية الشخصية الأخرى ، اللازمة في بيئات العمل الأكثر ازدحامًا.



