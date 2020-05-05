تأجيل "إكسبو 2020 دبي" إلى أكتوبر 2021

انسامد - 5 مايو - ايار - أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي في تغريدة عبر "تويتر"، الاثنين، تأجيل معرض "إكسبو 2020 دبي" إلى الأول من أكتوبر عام 2021.



وقال المكتب في تغريدته: "يستعد إكسبو 2020 دبي ليساهم في تشكيل ملامح عالم ما بعد الجائحة (كورونا) وخلق مستقبل أفضل للجميع، وذلك بعد أن صوتت أغلبية الثلثين من أعضاء المكتب الدولي للمعارض لصالح تأجيل الحدث لمدة عام".



وأضاف: "مع الحصول على الغالبية، ستتم إقامة الحدث الدولي في الفترة من الأول من أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022".



وسيحتفظ إكسبو 2020 دبي باسمه، وسيظل ملتزما باستضافة حدث دولي استثنائي يحتفي بالإنسانية وإبداعاتها وثقافاتها وابتكاراتها، بما في ذلك ما تحقق من تقدم تقني كبير في مجالات الدواء والعلوم.



وسيكون إكسبو 2020 دبي أول إكسبو دولي يقام في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، وأكبر حدث على الإطلاق يقام في العالم العربي، بمشاركة 192 بلدا وعدد من الشركات والمنظمات المتعددة الأطراف والمؤسسات التعليمية.



