إيطاليا : انخفاض معدل التضخم السنوي إلى 9.2٪ في فبراير

(أنسامد) - مارس 3 - روما - قالت الوكالة الوطنية للإحصاء إستات ISTAT أمس الخميس، إن "فترة التباطؤ السريع" لمعدل التضخم السنوي في إيطاليا "تم تأكيدها" في فبراير، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 9.2٪ على أساس سنوي، مقارنة بارتفاع بنسبة 10٪ في يناير، بحسب البيانات الأولية.



وأضافت الوكالة الوطنية للإحصاء، أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 0.3٪ مقارنة بشهر يناير.



وتابعت أن الانخفاض في معدل التضخم يرجع أساسا إلى انخفاض أسعار منتجات الطاقة الخاضعة للتنظيم (من -12.0٪ إلى -16.7٪) وتباطؤ أسعار منتجات الطاقة غير المنظمة (من + 59.3٪ إلى +40.8٪).



ومع ذلك، أضافت الوكالة أن مؤشر عربة تسوق السلع التي يتم شراؤها بشكل متكرر مثل المواد الغذائية والسلع المنزلية ارتفع بنسبة 13٪ على أساس سنوي في فبراير، مقارنة ب 12٪ في يناير. (أنسامد).



