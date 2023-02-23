انخفاض معدل التضخم السنوي إلى 10 ٪ في يناير في إيطاليا

(أنسامد) - فبراير 23 - روما - أعلنت وكالة الإحصاء الوطنية الإيطالية أن معدل التضخم السنوي في إيطاليا سجل "تباطؤًا واضحًا" في يناير، حيث انخفض إلى 10٪ من 11.6٪ في ديسمبر.



وكان ذلك أقل قليلاً من الرقم الذي توقعته الوكالة وهو 10.1٪ في تقديرها المؤقت.



وقالت ايستات إن التباطؤ يرجع في المقام الأول إلى انخفاض أسعار منتجات الطاقة المنظمة، والتي تحولت من + 70.2٪ إلى -12٪ ، وبدرجة أقل، لمنتجات الطاقة غير المنظمة (من + 63.3٪إلى + 59.6٪) والأغذية غير المصنعة (من + 9.5٪ إلى + 8.0٪).



وبلغ التضخم ذروته عند 11.8٪ في نوفمبر وأكتوبر، مدفوعا بارتفاع أسعار الطاقة.



وذكرت الوكالة أن مؤشرها لأسعار المستهلك ارتفع بنسبة 0.1٪ في يناير على أساس شهري مضيفة أن مؤشر العربة الخاص بها للسلع التي يتم شراؤها بشكل متكرر مثل المواد الغذائية والسلع المنزلية ارتفع بنسبة 12٪ على أساس سنوي في يناير، انخفاضًا من 12.6٪ في ديسمبر.



(أنسامد).



