إيطاليا: ارتفاع الصادرات بنسبة 19.9% خلال عام 2022

(أنسامد) - فبراير 17 - روما - سجلت الصادرات الإيطالية ارتفاعا كبيرا خلال عام 2022، مع زيادة بنسبة 19.9% من حيث القيمة، بحسب بيانات الوكالة الوطنية الإيطالية للإحصاء (إستات).



وسجلت الواردات قفزة كبيرة خلال العام المنقضي، لترتفع بنسبة 36.5%، بحسب نفس المصدر.



إلى جانب ذلك، كشفت وكالة إستات، أن أسعار الاستيراد ارتفعت بنسبة 18.6% مقارنة بعام 2021، وهي أعلى نسبة يتم تسجيلها منذ عام 2005، على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة جراء الحرب الأوكرانية.



وأظهرت البيانات أيضا تراجع العجز التجاري إلى 31 مليار يورو خلال 2022، لكن عجز الطاقة ارتفع من 48.4 مليار يورو إلى 111.3 مليار.



وجاء ارتفاع الصادرات على وجه الخصوص نتيجة زيادة مبيعات البضائع الاستهلاكية غير الدائمة والسلع الوسيطة، وفق إستات. (أنسامد).



