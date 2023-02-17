إيطاليا: ارتفاع الصادرات بنسبة 19.9% خلال عام 2022

إيطاليا: جيو بارنتس تصل إلى أنكونا وعلى متنها 48 مهاجرا
إيني تتعاون مع PBF الأمريكية لإقامة معمل تكرير حيوي
بالولايات المتحدة
إيطاليا ولبنان يدرسان التعاون في مجال الغابات
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
إيطاليا..نهر بو:عودة الحياة بعد الامطار..النورس و النزهات
افتتاح مهرجان فينيسيا..مستمر حتي 21 مارس
متحف مورانو..مشغولات زجاجية ثمينة
زيارة رئيس وزراء اليابان الي إيطاليا
معرض سان جوليانو في قصر الرئاسة الايطالي:تماثيل برونز سان كاسيانو من العصر الروماني
الغوص التقليدي احتفالاً بالسنة الجديدة في نهر تيفيري ، روما