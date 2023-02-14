إيطاليا:إرتفاع الناتج المحلي الإجمالي 0.8٪ 2023 و 1٪

(أنسامد) - فبراير 14 - روما - قالت المفوضية الأوروبية في توقعاتها الشتوية إن الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي سيرتفع 0.8٪ هذا العام و 1٪ المقبل.



شهدت توقعات الخريف نموا بنسبة 0.3٪ هذا العام و 1.1٪ بعد ذلك.



وأضافت المفوضية الأوروبية إنه في البيانات الجديدة أيضا، من المتوقع أن يبلغ التضخم 6.1٪ في عام 2023 و 2.6٪ في العام المقبل.



وصرح مفوض الشؤون الاقتصادية الأوروبية باولو جينتيلوني، رئيس وزراء إيطالي سابق: "بالنسبة لإيطاليا،فقد تقلص النمو بشكل طفيف في الربع الأخير من عام 2022، لكن من المتوقع أن ينتعش تدريجيا هذا العام ويتجنب الركود".



وتابع "من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.8٪ بفضل الطلب الخاص ولكن أيضا لزيادة مشاريع الاستثمار العامة المدرجة في خطة التعافي والقدرة على الصمود في البلاد.



و استطرد "تظل توقعات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 دون تغيير تقريبا مقارنة بالخريف مع توقع نمو بنسبة 1 في المائة". (أنسامد).



