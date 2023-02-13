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إيطاليا : ارتفاع الإنتاج الصناعي في ديسمبر الماضي
    (أنسامد) - فبراير 13 - روما - قال المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات)، إن مؤشر الإنتاج الصناعي المعدل موسميا ارتفع بنسبة 1.6% في شهر ديسمبر الماضي مقارنة بشهر نوفمبر.

    وأوضح المعهد الوطني للإحصاء، أن الناتج الصناعي سجل ارتفاعا بلغت نسبته0.1% في شهر ديسمبر الماضي مقارنة بشهر ديسمبر من عام 2021.

    ومع ذلك، أضاف إستات، أن المؤشر سجل انخفاضا بنسبة 0.9% في الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة. (أنسامد).

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