إيطاليا : ارتفاع الإنتاج الصناعي في ديسمبر الماضي

(أنسامد) - فبراير 13 - روما - قال المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات)، إن مؤشر الإنتاج الصناعي المعدل موسميا ارتفع بنسبة 1.6% في شهر ديسمبر الماضي مقارنة بشهر نوفمبر.



وأوضح المعهد الوطني للإحصاء، أن الناتج الصناعي سجل ارتفاعا بلغت نسبته0.1% في شهر ديسمبر الماضي مقارنة بشهر ديسمبر من عام 2021.



ومع ذلك، أضاف إستات، أن المؤشر سجل انخفاضا بنسبة 0.9% في الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة. (أنسامد).



