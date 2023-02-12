كولديريتي:السياحة تدفع صناعة المواد الغذائية لتسجل 580 مليار

(أنسامد) - فبراير 12 - روما - قال الاتحاد الوطنى للمزارعين الإيطاليين "كولديريتي"، إن انتعاش السياحة بعد الوباء عزز صناعة الأغذية الإيطالية، التي أصبحت من أهم القطاعات في إيطاليا لتصل إلى 580 مليار يورو في العام الماضي على الرغم من أزمة الطاقة المرتبطة بالحرب في أوكرانيا.



جاء هذا في تقرير قدم أول أمس الجمعة بعنوان "الغذاء والسياحة، فوز إيطاليا"، في اجتماع في ميلانو مع وزيرة السياحة دانييلا سانتانشي ووزير الزراعة والسيادة الغذائية فرانشيسكو لولوبريجيدا.



وقال التقرير إن العودة إلى النشاط الكامل لأنشطة المطاعم والضيافة، من المطاعم إلى الزراعة، كان له تأثير كبير على سلسلة التوريد الغذائية الإيطالية، والتي تمثل حاليا ما يقرب من ربع الناتج المحلي الإجمالي.



وأضاف كولديريتي، أن سلسلة الإنتاج الضخمة توظف حوالي أربعة ملايين عامل في 740 مزرعة وشركات زراعية أخرى، و 70 ألف منشأة لتصنيع المواد الغذائية، بالإضافة إلى 330 ألف شركة ضيافة ومطعم و230 ألف منفذ بيع بالتجزئة.



ولفت التقرير إلي أن الطعام أصبح العنصر الرئيسي في الميزانيات المنزلية للإيطاليين والأجانب الذين يقضون عطلاتهم في إيطاليا مع حوالي ثلث الإنفاق على الوجبات بالخارج ولكن أيضا لشراء المنتجات الغذائية وتخصصات تذوق الطعام والنبيذ والهدايا التذكارية.



وتابع كولديريتي أن الأجانب الذين يقضون إجازتهم في إيطاليا يواصلون البحث عن المنتجات الإيطالية بمجرد عودتهم إلى الوطن مع زيادة كبيرة في صادرات المواد الغذائية. (أنسامد).



