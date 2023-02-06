إيطاليا:نمو كبير في قطاع الخدمات

(أنسامد) - فبراير 6 - روما - بدأ قطاع الخدمات في النمو مرة أخرى في إيطاليا بعد جائحة كوفيد-19 وارتفع مؤشر مديري المشتريات (PMI) للقطاع إلى 51.2 نقطة في يناير من 49.9 في ديسمبر .



و ذكرت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال " إنها أفضل نتيجة منذ يونيو الماضي.



وأضافت أن "الزيادة الأولى منذ يونيو الماضي أعادت النشاط إلى مرحلة التوسع".



وقالت "بدأ قطاع الخدمات الإيطالي في عام 2023 بطريقة إيجابية ، مسجلاً أول زيادة متزامنة في كل من النشاط والطلبات الجديدة منذ يونيو الماضي ، واستمرت الشركات في تعيين موظفين إضافيين ، مما يعكس جزئيًا تفاؤلًا متزايدًا بالمستقبل". (أنسامد).



