إيطاليا:نمو كبير في قطاع الخدمات

(أنسامد) - فبراير 6 - روما - بدأ قطاع الخدمات في النمو مرة
أخرى في إيطاليا بعد جائحة كوفيد-19 وارتفع مؤشر مديري المشتريات
(PMI) للقطاع إلى 51.2 نقطة في يناير من 49.9 في ديسمبر .
و ذكرت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال " إنها أفضل نتيجة منذ يونيو
الماضي.
وأضافت أن "الزيادة الأولى منذ يونيو الماضي أعادت النشاط إلى
مرحلة التوسع".
وقالت "بدأ قطاع الخدمات الإيطالي في عام 2023 بطريقة إيجابية ،
مسجلاً أول زيادة متزامنة في كل من النشاط والطلبات الجديدة منذ
يونيو الماضي ، واستمرت الشركات في تعيين موظفين إضافيين ، مما
يعكس جزئيًا تفاؤلًا متزايدًا بالمستقبل". (أنسامد).