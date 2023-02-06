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إيطاليا:نمو كبير في قطاع الخدمات
    (أنسامد) - فبراير 6 - روما - بدأ قطاع الخدمات في النمو مرة أخرى في إيطاليا بعد جائحة كوفيد-19 وارتفع مؤشر مديري المشتريات (PMI) للقطاع إلى 51.2 نقطة في يناير من 49.9 في ديسمبر .

    و ذكرت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال " إنها أفضل نتيجة منذ يونيو الماضي.

    وأضافت أن "الزيادة الأولى منذ يونيو الماضي أعادت النشاط إلى مرحلة التوسع".

    وقالت "بدأ قطاع الخدمات الإيطالي في عام 2023 بطريقة إيجابية ، مسجلاً أول زيادة متزامنة في كل من النشاط والطلبات الجديدة منذ يونيو الماضي ، واستمرت الشركات في تعيين موظفين إضافيين ، مما يعكس جزئيًا تفاؤلًا متزايدًا بالمستقبل". (أنسامد).

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