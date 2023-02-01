صندوق النقد الدولي:الاقتصاد الإيطالي ينمو 0.6٪ في 2023

(أنسامد) - فبراير 1 - روما - توقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا بنسبة 0.6٪ هذا العام، بعد أن سجل نموا بنسبة 3.9٪ في عام 2022.



وكان الرقم لعام 2023 هو 0.8 نقطة مئوية أكثر من توقعات صندوق النقد الدولي في أكتوبر وأعلى بكثير من النمو 0.1 ٪ الذي يتوقع أن تسجله ألمانيا.



ويتوقع الصندوق أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا بنسبة 0.9٪ في عام 2024، أي أقل بمقدار 0.4 نقطة من توقعاته لشهر أكتوبر.



(أنسامد).



