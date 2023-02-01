صندوق النقد الدولي:الاقتصاد الإيطالي ينمو 0.6٪ في 2023

ماتاريلا : دعم أوكرانيا بالمساعدات العسكرية لإنهاء الحرب
وليس إطالة أمدها
إيطاليا تمدد إلزام الوافدين من الصين باختبارات "كوفيد-19"
القبض على خمسة مهربين مهاجرين في لامبيدوزا
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
كارارا تتضامن مع المهاجرين علي متن اوشن قايكينج
متحف مورانو..مشغولات زجاجية ثمينة
زيارة رئيس وزراء اليابان الي إيطاليا
معرض سان جوليانو في قصر الرئاسة الايطالي:تماثيل برونز سان كاسيانو من العصر الروماني
الغوص التقليدي احتفالاً بالسنة الجديدة في نهر تيفيري ، روما
"لو بيوبيلي" فيلم إيطالي أمريكي مشترك للأطفال عن روح الميلاد