بنك إيطاليا يعدل توقعاته للنمو في 2023 إلى 0.6٪

(أنسامد) - يناير 22 - روما - قال بنك إيطاليا يوم الجمعة، إنه قام بتعديل توقعاته الأساسية لنمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام إلى 0.6٪، وذلك مقارنة بمعدل نمو قدره 0.4٪ توقعه لهذا العام في ديسمبر و0.3٪ في أكتوبر.



وأضاف البنك المركزي الإيطالي، إنه يقدر ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا بنسبة 3.9٪ في عام 2022، وأنه يتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 1.2٪ في عام 2024.



ومع ذلك، أشار إلي أن إيطاليا ستسجل نموا سلبيا بنسبة 1٪ تقريبًا في عام 2023 في "السيناريو المعاكس" الذي قطعت فيه روسيا إمدادات الطاقة.



وذكر بنك إيطاليا أن التضخم المرتفع سيؤدي إلى تباطؤ نمو إنفاق المستهلكين إلى 1.5٪ هذا العام، بعد أن ارتفع بنسبة 4.6٪ في عام 2022 حيث تعافى بعد ذروة جائحة COVID-19.



وتابع قائلا إن ارتفاع أسعار الطاقة هو المسؤول بأكثر من الثلثين عن ارتفاع مستوى التضخم. (أنسامد).



