إيطاليا: اتحاد الصناعة يتوقع "انتعاش قوي" قادم

(أنسامد) - يناير 20 - روما - أعرب رئيس اتحاد الصناعة الإيطالي Confindustria، كارلو بونومي عن توقعه خروج الاقتصاد الإيطالي سريعا من التباطؤ الحالي خلال النصف الثاني من هذا العام، وأن يحقق "انتعاش قوي".



وأوضح بونومي، لراديو 24، "الأشهر الستة الأولى من هذا العام سيطغى عليها بعض المشاكل"، قبل أن يضيف، "لكن الاقتصاد ينبغي أن ينتعش بطريقة قوية في النصف الثاني من العام".



ورغم ذلك، عبر بونومي عن مخاوفه من تباطؤ الاستثمارات، مشيرا في هذا الشأن إلى أنه "لذا، كان هذا هو السبب الذي جعل اتحاد الصناعات يدفع الحكومة من أجل تحفيز (الاستثمارات)، بما فيها خلال المناقشات حول قانون الموازنة لعام 2023".



وتابع، "نأمل أن تكون هناك أدوات دعم الشركات للاستثمارات، يجب أن نكون مهووسين بالنمو ويمكننا تحقيق ذلك فقط حينما نكون قادرين على المنافسة". (أنسامد).



